誕生日会で見せた「好々爺」のような眼差し都心に厳しい暑さが到来した７月14日、銀座のステーキハウス『ひらやま』で、ある会がひっそりと開催されていた。森喜朗元首相（89）の誕生日会である。『ひらやま』はディナーが一人５万円ほどの超高級店。過去には故・安倍晋三元首相（享年67）や菅義偉元首相（77）ら大物政治家が足しげく通い、政局を読み、政策や党略を練るなど密談を重ねた名店だ。夕方５時、主賓の森氏が白い高級車