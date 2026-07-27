ドイツのベルリンで開催されていた性的マイノリティーのイベントで群衆に車が突っ込み、1人が死亡、29人がケガをした事件で、警察は26日、容疑者を射殺したと発表しました。ロイター通信などによりますと、ドイツの首都ベルリンで25日、群衆に車が突っ込み、これまでに1人が死亡し、29人がケガをしました。ベルリンでは性的マイノリティーの権利などを訴えるヨーロッパ最大規模のパレードが開催されていて、行進するルートの近くの