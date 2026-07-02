札幌市の北海道大キャンパス北海道大は2日、電車内で女性に痴漢行為をしたとして、大学院の30代の男性助教を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は1日付。北大によると、警察から大学側に連絡があり事案を把握。助教は大学の調査に事実を認めたという。北大は「被害者に二次被害を与えるおそれがある」として詳細を明らかにしていない。「教職員に対して法令順守の徹底を図り、信頼回復に努めていく」としている。