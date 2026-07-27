アメリカ軍が13日連続で行っていた攻撃を中断したことを受け、イラン軍は26日、報復攻撃を停止したと明らかにしました。アメリカ軍は13日連続でイランを攻撃しましたが、24日以降は攻撃を見合わせています。これを受けて、イラン軍の報道官は26日、湾岸諸国などに行ってきた報復攻撃を停止したと明らかにしました。アメリカ軍が攻撃を中断した理由について、ニュースサイト・アクシオスは、アメリカ中央軍のクーパー司令官がホルム