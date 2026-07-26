燃え盛る本能寺で死を目前にして錯乱する織田信長（小栗旬・43）に、そっと脇差を渡す前髪姿の小姓・森乱──NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で森乱を演じた市川團子（22）の演技に注目が集まっている。祖父は二代目市川猿翁（享年83）、父は俳優・香川照之（60）という歌舞伎界の名家に生まれた團子は、若手ホープとして数々の歌舞伎舞台に出演している。だが、映像作品はこの大河ドラマが初めてとなる。6月28日放送回で團子演