吉野家に30万円投資すれば、株主優待で毎日のランチ代は浮く？FPが解説ファイナンシャルフィールド

吉野家に30万円投資すれば、株主優待で毎日のランチ代は浮く？FPが解説

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 吉野家HDの株主優待の実態についてFINANCIAL FIELDが解説した
  • 100株保有で年間4000円分の優待券が得られるに過ぎないとのこと
  • 株価下落リスクもあり、利用頻度を踏まえた慎重な判断が必要だという
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