「『田鎖ブラザーズ』、『GIFT』（共にTBS系）は最終回放送後に“ドラマだけでも夢を見せてよ”という声が視聴者から殺到しました」（放送関係者）【結果一覧】「最終回でがっかりした」ドラマ、1位は“報われなさすぎ”終わり方が賛否を巻き起こした春ドラマ。主人公の兄弟の生死が不明なまま終了した『田鎖ブラザーズ』、主要人物である車いすラグビー選手が最終回直前に死亡、チームも優勝できずに終了した『GIFT』と楽しみに