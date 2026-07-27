【写真】頭から毛布をすっぽり…逮捕された34歳男の姿雑然とした自宅の様子も世間に衝撃を与えた犯人の職業第1回【「両手に手錠の12歳少女」はなぜ“夜の高速道路”で轢かれたのか第一発見者のトラック運転手が見た凄惨な事故現場】を読む2001年7月24日夜、兵庫県の高速道路を走っていたトラック運転手の兄弟が、路上に倒れている12歳の少女・Aさんを見つけた。しかし、車から飛び降りた後とみられるAさんは、新たに来た別の