7月24日発売の『フライデー』で、世界的モデルとの熱愛を報じられた俳優・野村周平（32）。実は思わぬところに“愛の痕跡”を残していて――。記事によると、野村のデート姿がキャッチされたのは7月某日のこと。お相手はオーバーサイズのボーダーTシャツを着た美女で、2人は白昼堂々手を繋いで街を歩いていたという。野村のお相手、モデルの石田夢実（26）は、ユニクロをはじめ数々の有名企業に広告モデルとして起用されてきた実力