《日本着いたよ〜！これからももっともっと世界中のみなさまと麻雀が楽しめますように！》7月2日、米ラスベガスとニューヨークでおこなわれた「Mリーグ」のUSツアーの後、Xにこう投稿したのは、プロ雀士の高宮まり（37）。現代の麻雀界を代表するスター選手だ。麻雀ライターが語る。「高宮さんは日本プロ麻雀連盟に所属し、Mリーグの『KONAMI麻雀格闘（ファイト）倶楽部』の選手です。対局では、かなり危険な状態からも強気に牌