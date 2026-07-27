news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ベルリンで車“暴走”群衆はねる大規模LGBTQイベントで」についてお伝えします。◇◇◇多くの救急車が駆けつけ、物々しい雰囲気となったのは、ドイツの首都ベルリンです。ロイター通信などによりますと、25日、1台の車が群衆に突っ込み次々に人をはねる事件が起きました。この日、性的マイノリティーのイベントが行われ、大規模なパレードなどが開催されていました。事件直後