◇大相撲 名古屋場所 千秋楽(26日)大相撲名古屋場所の千秋楽が行われ、大関陥落直後の関脇・安青錦（安治川部屋）が優勝決定戦を制し、3場所ぶり3度目の幕内優勝を果たしました。大関転落直後の場所で10勝以上を挙げて大関復帰を決め、さらにその場所で優勝を果たすのは史上初の快挙です。ケガに苦しみ大関の地位を追われる悔しさを味わったものの、見事に復活を遂げた安青錦。優勝から一夜明け会見に出席しました。「自分のことを