警察車両の赤色灯26日午後1時5分ごろ、神奈川県藤沢市長後の小田急線の踏切で、線路内に人が立ち入るのを藤沢発新宿行き快速電車（10両編成）の運転士が発見し、緊急停止した。藤沢北署によると、人が自ら立ち入って線路上に寝そべった後、停車した電車の下の隙間から立ち去る様子が防犯カメラに写っていた。署が行方を追っている。署によると、老人とみられる背格好だったという。電車は約1時間半後に運転を再開した。