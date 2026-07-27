「今年４月に気象庁が最高気温40℃以上を記録した日を『酷暑日』と呼称することを決定するなど、猛暑への対応は社会課題になっています。その影響は、年間約１１００種類が販売されているアイス市場にも表れており、各社がこの夏に向けて発売した新商品のうち、氷菓などサッパリ系のアイスが増えている。メーカーが厳しい暑さを意識した商品開発を積極的に進めていることが窺(うかが)えます」（アイス研究家のシズリーナ荒井氏）ア