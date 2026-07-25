報道各社が行っている世論調査による内閣支持率は下落が目立ち始めた。毎日新聞の調査では支持率41％に対して不支持率が44％と、不支持が支持を上回ったことが話題になっている。【写真】内閣支持率が下落その結果が公表されるなか、高市早苗首相が7月20日夜にX（旧ツイッター）へ「0時間から3時間睡眠が常態化」などと投稿し、炎上した。臨床心理士の岡村美奈さんが、高市首相が多忙アピールを繰り返す理由について分析する。