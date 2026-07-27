ドイツのベルリンで、性的マイノリティーのイベントに車が突っ込んだ事件で、警察は逃走していたイスラム過激派の男を射殺しました。ベルリンで25日、数十万人が参加していた性的マイノリティーの権利向上を訴えるイベントの会場近くに車が突っ込み、人を次々とはねました。車は木にぶつかって止まり、車から降りた人物は刃物で通行人を切りつけて逃走し、女性1人が死亡、29人がけがをしたということです。警察は、イスラム過激派