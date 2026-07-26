実物大の動く恐竜ロボットなど約３０体が並ぶ「ニトリ余市恐竜パーク」が２５日、北海道余市町のニトリ観光果樹園にオープンした。恐竜ロボットは中国製で、ウレタンで覆いコンピューターで制御する。全長１８メートルのブラキオサウルスや１５メートルのティラノサウルスなどが鳴き声を上げたり、水を吐いたりする動きがリアルだ。今春に中国の家具展示会を訪れた際、ニトリホールディングスの似鳥昭雄会長が存在を知り、「子