今年（2026年）2月14日、岡山県南部のJRの駅の公衆トイレで、20代の女性に性的暴行を加えた疑いで、高松市の大学4年生の男（22）が逮捕されました。 警察によりますと、男は今年（2026年）2月14日の午後11時55分ごろから翌日の午前1時15分ごろまでの間、泥酔していた女性を岡山県南部のJRの駅の公衆トイレに連れ込み、服を脱がせるなどの暴行を加えるとともに、女性に恐怖をあたえて同意しない意志を表すことが困難な状態にさせ、