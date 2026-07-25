BE:FIRSTの元メンバーで俳優の三山凌輝（27）が、公演中のミュージカル「愛の不時着」で共演中の元宝塚トップ娘役の花乃まりあ（33）と、シティーホテルで密会を重ねたと、7月23日発売の「週刊文春」が報じた。【もっと読む】趣里の好感度にもいよいよ影響が…パスタ店開業の三山凌輝は「物言えば唇寒し」の悪循環三山は昨年8月に俳優の趣里（35）との結婚を発表し、9月下旬には第１子誕生の発表をしている。密会相手の花乃も