懐かしいのに、何かが違うーー。7月25日放送の『クイズ＄ミリオネア』（フジテレビ系）で、司会を務めた二宮和也の進行ぶりが話題となっている。「《ノリが軽い》《ミリオネアってこんなに軽いクイズ番組だっけ?》など、二宮さんのテンポのいい司会に“違和感”を覚えた視聴者が少なくなかったのです」（芸能担当記者）『クイズ＄ミリオネア』は、故・みのもんたさんの名司会で人気を博した伝説のクイズ番組。2026年の元日に、二