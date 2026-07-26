人気アクションゲーム「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(隻狼)」の舞台である「葦名城」を立体化した圧巻のガレージキットがワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に展示されていました。細部まで作り込まれていたので、ゲームの名場面を思い出しつつ撮影してみました。【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summerhttps://wonfes.jp/specialsite/SEKIRO: SHADOWS DIE TWICEより、葦名城 を作