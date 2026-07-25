7月17日、皇族数の確保に向けた改正皇室典範が参議院本会議で成立し、21日の閣議で公布を決定した。同改正では女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれている。高市早苗首相肝いりの政策だが、“反動”は大きかった。各紙の報道によると、軒並み支持率が低下しているのだ。時事通信社の調べでは49.0％で政権発足後の最低を記録している。元朝日新聞政治部デスクの