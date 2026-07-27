隅田川花火大会でリュックを置き引きか、24歳男を逮捕「お金がなくなった」FNNプライムオンライン

隅田川花火大会でリュックを置き引きか、24歳男を逮捕「お金がなくなった」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 隅田川花火大会置き引きをしたとして24歳男が現行犯逮捕された
  • 静岡在住の鹿児島ノリユキ容疑者が浅草寺境内で女性のリュックを盗んだ疑い
  • 「お金がなくなったので盗んだ」と容疑を認めており警視庁が注意を呼びかけている
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