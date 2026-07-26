旅行を楽しみながら、ちょっと働いて収入も得られる。そんな一石二鳥の新しい旅スタイルが“おてつたび”。イベントスタッフやホテル業、農業、漁業など仕事は多彩で、週末だけの参加もOK。観光だけでは出会えない人や景色に触れられるのが魅力です。【写真】夢は全国制覇！60代から“おてつたび”デビューした西さんお手伝い（短期アルバイト）をしながら旅ができるサービスとして注目が高まっている「おてつたび」。2019年の開