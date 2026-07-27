真っ赤な水着に身を包み、ヨットの上で振り返る──。背中は腰のあたりまで大きく開き、脇腹まで大胆に露出したその姿に、「息が止まる」「完璧すぎる」とファンが熱狂した。【写真を見る】脇腹まで大胆に…高級リゾート地のヨットで撮影された抜群のプロポーション写真を投稿したのは、TikTokフォロワー約850万人を誇る米人気インフルエンサーのアリックス・アール（25）。「GRWM（一緒に準備しよう）」動画ブームの火付け役