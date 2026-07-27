フランスとスペインでは各地で大規模な山火事が発生し、あわせておよそ30万人が避難を余儀なくされています。ロイター通信によりますと、フランスとスペインの各地では、長引く熱波の影響などで大規模な山火事が猛威を振るっています。フランス南西部では、これまでにおよそ22万人が避難をしており、ワインの産地として有名なボルドー周辺にも広がっています。火災は制御不能な状態で、市街地に向かって延焼しているということです