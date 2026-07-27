左膝に炎症を抱える大谷翔平（32=ドジャース）が、2度目のブルペン投球を回避したことが波紋を呼んでいる。【もっと読む】32歳の大谷翔平に重なる“晩年”のゴジラ日本時間23日、2週間ぶりのブルペンで約30球のピッチング。投球後の本人や見守ったプライアー投手コーチは「感触は良かった」と話していたはずだが、26日に予定されていた2度目のブルペン入りを急きょ、取りやめたのだ。「まだ万全の状態ではない。前回のブルペン