東野圭吾さんが亡くなったニュースは、中国でも速報で伝えられました。中国のSNSでは、東野さんを追悼するコメントが相次いでいます。中国国営の中央テレビは、東野圭吾さんが大腸がんのため68歳で死去したと速報しました。「東野さんは、直木賞受賞作『容疑者Xの献身』や、映像化され国内外で広く人気を博した『白夜行』など、数多くのべストセラー小説で知られている」と伝えています。中国のSNS「ウェイボ」では、「東野圭吾さ