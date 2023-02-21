収納力アップに一役買ってくれるマグネットフックは、いくつあっても重宝しますよね。DAISO(ダイソー)の「ネオジムマグネットフック」なら、磁力が強いので重たい物も吊るせますよ。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/different-kind-cookware-ceramic-plates-on-2148098189ネオジムマグネットフックとは？DAISO(ダイソー)の「ネオジムマグネットフック」は、磁石がつくところであれば、どこにでも設置できるフッ