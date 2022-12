Microsoftの従業員が、Windows 11に標準搭載されているテキストエディタの「メモ帳」に、タブ機能が追加されることをTwitter上で発表しました。しかし、発表のタイミングは意図したものではなかったようで、当該ツイートはすぐに削除されています。Microsoft looks to be bringing tabs to the Notepad app on Windows 11 | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-is-bringing-tabs-t