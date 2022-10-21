《ずっと優しく接してくれてたメンバーが再びステージへ》【写真】キムタクに生田斗真…『男闘呼組』復活ライブに集ったメンツが豪華すぎる！《最高な時間と空間でしたぁ〜！ありがとうございましたぁ〜！》10月16日までに自身のインスタグラムを更新し、尊敬する先輩の“復活ライブ”に足を運んだことを報告した木村拓哉。29年ぶりの再結成に“今ジャニ”が集結「10月15日、29年ぶりに再結成した成田昭次さん、高橋和也さん、