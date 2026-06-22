東京都「コンシェルジュ事業者」実績No.1 JOAホールディング、助成金を活用した「実質負担0円～」となる脱炭素化ソリューション最新事例を公開（既存マンション向け断熱診断/改修＆太陽光/屋上防水）

株式会社JOAホールディング

持続可能な社会を目指すSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）事業を展開する株式会社

JOAホールディング（本社：東京都中央区、代表取締役：久米 泰貴、以下「JOAホールディング」）

、既存賃貸マンションを対象とした「断熱診断改修工事（窓・玄関ドア）」および「太陽光発電システム設置・屋上防水工事」を行う脱炭素化ワンストップソリューションにおいて、東京都内における最新

施工実績と、驚異的なコスト削減効果を公開したことをお知らせいたします。

昨今 インフレに伴う光熱費 上昇や、省エネ基準適合義務化、国土交通省が推進する「省エネ表

示制度（省エネ部位ラベル）」 運用開始などを背景に、既存賃貸住宅 脱炭素化と資産価値維持

へ 関心がかつてないほど高まっています。JOAホールディングで 、国や東京都 手厚い助成金

（最大10/10補助等）を最大限に活用し、施工から申請までを一括管理することで、オーナー様 持

ち出しを最小限に抑えた「次世代 賃貸経営」をサポートしています。

オーナー様がご自身 所有物件 規模や課題に合わせて具体的な経済メリットをイメージできるよ

う、当社が手掛けた「太陽光発電＆防水工事（2事例）」および「断熱診断改修工事（2事例）」 最新

施工ファクトを公開いたします。

■ 驚異的な経済メリットを示す「4つ 最新施工事例」

【A：太陽光発電システム＆屋上防水工事 事例】

バラバラに発注されがちな「防水工事」と「太陽光パネル設置」を同時施工することで、陸屋根 防水

工事費用まで助成金対象としてカバーし、初期 修繕投資を徹底的に排除します。

● １.東京都町田市 事例（一棟大規模改修）

- ○ 物件概要： RC・陸屋根・3階建て（屋根面積 約380平方メートル ／賃貸マンション）- ○ 施工内容： 太陽光発電39.6kW設置 ＋ 屋上防水工事（ウレタン通気緩衝工法）- ○ 収支ファクト： 総見積金額1,654万円に対し、助成金額1,654万円 → オーナー様実質- 負担0円（※消費税 還付対象設備）。- ○ 導入効果： 共用部電気代削減＋売電により、年間約67万円 経済メリットを創出。15- 年間 想定経済メリット金額 約873万円に上ります。

２.東京都杉並区 事例（テナント混在ビル改修）

- ○ 物件概要： RC・陸屋根・5階建て（1階テナント、2階以上住居／賃貸マンション）- ○ 施工内容： 太陽光発電9kW設置 ＋ 屋上防水工事（ウレタン通気緩衝工法）- ○ 収支ファクト： 総見積金額429万円に対し、助成金額429万円 → オーナー様実質負担- 0円（※消費税 還付対象設備）。- ○ 導入効果： 複雑な用途 建物でも実質負担を無くしつつ、将来 売電収入を含めた年- 間約23万円 経済メリットを実証しています。

【B：断熱診断改修工事（窓・玄関ドア） 事例】

東京都 助成制度等を利用し、手間なく負担なく既存集合住宅 環境性能、資産価値、居住環境向

上を同時に実現します。

３.東京都調布市 事例（一棟丸ごと断熱）

- ○ 物件概要： メゾンドール調布（102～303号室：計9戸一括施工）- ○ 施工内容： 各部屋 窓および玄関ドア 断熱リフォーム- ○ 収支ファクト： 総施工金額 約310.3万円（税込）に対し、助成金合計 約282.1万円 →- オーナー様実質負担282,100円（※消費税込。1戸あたりわずか約3.1万円 実質負- 担）。- ○ 導入効果： 棟全体 冷暖房効率が向上し、空室リスク 低減と、適正な家賃を長期的- に確保する収益性アップを両立しました。

４.東京都足立区 事例（一部屋単位 ピンポイント断熱）

- ○ 物件概要： まさひろ商事 フラッツ（203号室）- ○ 施工内容： キッチン、リビング、浴室、トイレ 内窓設置および玄関ドア断熱改修- ○ 収支ファクト： 総施工金額 83万円（税込）に対し、助成金合計 73万円 → オーナー様実質負担100,000円（税込）。- ○ 導入効果： 特定 空室対策や入居者様から 寒さ・結露クレームに対し、1窓あたり約1時間 簡単施工で迅 に対応。入居者満足度を引き上げます。

■ 賃貸オーナー様にJOAホールディングが選 れる「強み」

● すべてお任せ ワンストップサービス 企画・販売・施工・防水工事から、電力・売電申請、煩雑

な助成金申請手続きまでまるごと無償でサポートいたします。

● 省エネ部位ラベル 取得で「選 れる物件」へ 改修後 性能を可視化する省エネ部位ラベル

取得をサポート。募集広告で「電気代 安い快適な部屋」として入居者へ客観的な安心感

を提供し、周辺物件と 強い差別化に直結します。

助成金 年度予算 上限に達し次第、申請受付が終了となります。まず お手持ち 物件でどれ

ほど メリットが出るか、無料 シミュレーションをご活用ください。

会社概要

● 社名： 株式会社JOAホールディング

● 所在地： 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-5 6F

● 代表者： 久米 泰貴

● 資本金： 9,900万円

● 事業内容： 太陽光発電EPCソリューション・省エネ断熱改修、系統用蓄電池EPC、補助金/助

成金公的支援DaaS

● 許認可・資格： 建設業許可（般-7）第160121号、電気工事業（東京都知事届出 第2512379

号）、1級建築施工管理技士、1級防水技能士 他

● 所属・登録： 東京都コンシェルジュ事業者、GXリーグ、HTT取組推進宣言企業 他

● コーポレートURL： https://www.joa-holdings.com/