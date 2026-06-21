野口聡一さん推薦！東大現役合格・気象予報士当時女子最年少合格のフリーアナウンサー磯貝初奈、初著書『没頭勉強術』発売！受験勉強の山場・夏休み前に「楽しいから結果が出る」勉強術を公開

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『東大・最年少気象予報士合格を支えた 没頭勉強術』（磯貝初奈著）を刊行しました。

Amazon売れ筋ランキング「気象予報士」カテゴリ1位を獲得！

夏の模試・推薦入試・資格試験の勉強が本格化するこの時期に、勉強を「将来の通過儀礼のための苦行」から、「没頭できる楽しいもの」に変えるための方法を、圧倒的な実績を持つ著者が徹底的に言語化した一冊です。

■ 「勉強が苦行」から抜け出せないあなたへ

「受験のために、今は遊びや自由を『犠牲』にするしかない」「地獄の勉強漬け生活をとにかくこなしていくしかない」

……そんなふうに思っている方に向けて、勉強を「没頭できる楽しいもの」に変えるための方法をお伝えするのが本書です。

著者の磯貝初奈さんは、高1で気象予報士（当時女子最年少）合格、桜蔭中高→東大現役合格、アナウンサーを経て東大大学院に合格。

「血のにじむような努力とは無縁」の著者がここまで勉強を続けてこられたのは、ただひとつ--「勉強が最強に楽しかったから」です。

この「楽しさ」は、生まれつきの才能や「勉強が得意かどうか」とは関係がありません。楽しさにたどりつく「やり方」さえわかれば、誰でも「楽しいから学ぶ」に変わることができます。

本書では、そんな学びを支えてくれた楽しいから没頭できる、没頭できるから結果が出る勉強術を紹介します。

■ 受験からリスキリングまで、一生モノの勉強術

「楽しいから没頭できる」「没頭できるから結果につながる」原則が身につくと、受験・資格試験の合格はもちろん、学校を出てからも「楽しいから学び続ける力」が身につき、キャリアアップや資格取得にも直結します。

本書では、まずはRPG感覚で受験を攻略する学びの5原則をご紹介。

ほか、英語・数学・現代文など科目ごとの攻略方法といった、中学受験・大学受験に効く勉強術や、気象予報士最年少合格につながった短期集中の資格勉強術社会人のリスキリングまでシーンごとに一生使える勉強術を完全網羅しました。

▼磯貝式 勉強の5原則

原則１.「わかる」の段階を知る

原則２.全体を見て、地図の形に組み立てる

原則３.遠回りになっても土台を固める

原則４.自分にとって最適な「型」を知る

原則５.自分のモチベーションの保ち方を持っておく

■ Amazon売れ筋ランキング1位／各界著名人も絶賛！

本書は発売前にもかかわらずAmazon売れ筋ランキング 「気象予報士」カテゴリ1位を獲得。また、宇宙飛行士・東大特任教授の野口聡一さんをはじめ、各界著名人から推薦の声が届くなど、発売前から話題となっています。

◎書籍概要

【目次】

はじめに 勉強を楽しんでいたら世界が自然に広がった

第1章 磯貝式 学びの5原則

第2章 受験の極意

第3章 資格試験の勉強法

第4章 勉強は未来につながる

終章 夢は「好き」から始まる

おわりに

【著者情報】

磯貝 初奈（いそがい はな）

セント・フォース所属フリーアナウンサー。

桜蔭高校在学中、高校1年生で気象予報士の資格を取得（当時の女子最年少）。東京大学理科一類現役合格。大学2年生の時に日本テレビ系列「news zero」気象キャスターとして活動。同大学工学部社会基盤学科卒業後、中京テレビ株式会社に入社しアナウンサーとして「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」などを担当。現在は東京大学公共政策大学院に通いながらビジネス映像メディア「PIVOT」MCなどとして活動。

【書籍情報】

タイトル：『東大・最年少気象予報士合格を支えた 没頭勉強術』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／270ページ

ISBN：978-4799332856

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799332856/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332856&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332856&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

＜電子書籍＞

Kindle

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0H3KWSJDS/d21_rs_pr-22