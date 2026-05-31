¡ÚÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡ÛSAINT SATINE¡¡1Ëü4000¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ôー¥¹¡£ÆüËÜ½Ð¿È¡¦16ºÐ¤Î¡ÖºéÍè (SAKURA)¡×¤¬À¤³¦¤Ø¡ª

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¡¦¼çÍ×¥¢¥ïー¥É¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¡§ ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊAMAs¡Ë¡×¤Ë¤Æ½é¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ç¡ÖNew Artist of the Year¡×¡ÖBreakthrough Pop Artist¡×¡ÖBest Music Video ("Gnarly")¡×3´§Ã£À®¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖPINKY UP¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª
¡¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÆ°°÷ÎÏ¡§ ²¤ÊÆ»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¦²¤½£¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Ï¿ô»þ´Ö¤ÇÁ´¸ø±é´°Çä¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤ÊÍ×Ë¾¤Ë¤è¤ê¡¢°ÛÎã¤ÎÄÉ²Ã4¸ø±é¤¬·èÄê
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¡¦¼Ò²ñÅª±Æ¶ÁÎÏ¡§2025Ç¯¡¢Google¤ÎÊÆ¹ñ¡ÖTrending Musician¡×¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢TikTok¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
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