ADOLFO DOMINGUEZ (アドルフォ・ドミンゲス) 2026-05-28 19:11

Tiziana Domínguez：ブランドを象徴するシグネチャーを現代的に再解釈しました

2026年4月13日 - スペインのファッションブランド、アドルフォ・ドミンゲスは、4月14日、080 Barcelona Fashionに初参加し、2026/27年秋冬コレクション "El Número"を発表いたしました。本コレクションは、デザイナーファッションハウスとして創立50周年を迎えるアドルフォ・ドミンゲスの歩みを祝し、過去50年にわたるブランドの代表的なアイテムを現代的な視点で再解釈したものです。

El Númeroは、1980年代の丸みを帯びたシルエットや特徴的なショルダーパッド、1990年代のドレープ表現、そして現代の新たなユニフォームとして定着したデニムから着想を得ています。また、アニバーサリーを象徴する数字「50」は、刺繍やレース、デヴォレなどの技法を用いて、さまざまなアイテムに取り入れられています。

コレクションでは、丸みのあるシルエット、レイヤードスタイル、パステルカラーによるカラーブロッキングをはじめ、素材、色彩、ボリュームを自由に組み合わせた、コンテンポラリーな美意識を表現しています。アクセサリーでは、ミニバッグにフォーカスしました。

本コレクションを披露するファッションショーは、080 Barcelona Fashion初日のフィナーレとして、4月14日20時30分にバルセロナのMarina Vela内、Rambla del Rompeolasにて開催されました。

アドルフォ・ドミンゲスのデザイン責任者であるTiziana Domínguezは、次のようにコメントしています。

「El Númeroは、私たちのレガシーを祝福するコレクションです。ブランドのアーカイブを掘り下げる"考古学的"な作業を通じて、アドルフォ・ドミンゲスを象徴するシグネチャーを現代にふさわしいかたちで再解釈し、新たなアイテムとして生まれ変わらせました」

アドルフォ・ドミンゲスは現在、世界51カ国に371の販売拠点を展開し、2024/25年度の年間売上高は1億3,650万ユーロを記録しています。また2025年には、スペインの主要ファッションブランドとして初めて、サステナビリティ基準であるB Corp認証を取得しました。