バイオポリマー市場は、2035年844億4,000万米ドル規模へ拡大｜CAGR 15.79％｜脱炭素・循環型経済を牽引するサステナブル素材革命

バイオポリマー市場は、2035年844億4,000万米ドル規模へ拡大｜CAGR 15.79％｜脱炭素・循環型経済を牽引するサステナブル素材革命