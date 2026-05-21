バイオポリマー市場は、2035年844億4,000万米ドル規模へ拡大｜CAGR 15.79％｜脱炭素・循環型経済を牽引するサステナブル素材革命
バイオポリマー市場は、2025年の197億2,000万米ドルから2035年には844億4,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）15.79％という高成長が期待されています。世界的な脱炭素政策、プラスチック廃棄物削減規制、ESG経営の浸透が市場拡大を後押ししており、食品包装、医療、自動車、農業など幅広い産業で採用が進んでいます。特に、再生可能資源由来で生分解性を有する材料への需要が高まり、企業は従来型石油系プラスチックから持続可能素材への転換を急速に進めています。
欧州規制とグリーン政策が市場拡大を強力に後押し
欧州委員会が2023年に採択した生分解性・バイオベースプラスチック政策枠組みは、バイオポリマー市場の成長を象徴する重要な政策転換として注目されています。欧州グリーンディールと連動したこの政策は、循環型経済への移行を本格化させ、包装材・消費財・産業用途におけるバイオ素材採用を加速させています。各国政府はマイクロプラスチック規制やカーボンニュートラル政策を強化しており、企業側も環境配慮型素材への切り替えを進行中です。特に食品・飲料分野では、生分解性包装の採用がブランド価値向上や規制対応の観点から重要視されています。
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日本市場でバイオポリマーが重要視される理由と成長機会
日本市場においてバイオポリマー分野への投資重要性は急速に高まっています。日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を掲げており、プラスチック資源循環促進法の施行以降、環境対応素材への需要が大幅に増加しています。さらに、日本の包装産業は年間数兆円規模に達し、食品・コンビニ・EC市場拡大に伴い持続可能包装材への切り替えニーズが高まっています。特に国内大手飲料メーカーや消費財企業では、2030年までにバイオマス素材比率を大幅に高める方針が相次いでいます。日本企業にとってバイオポリマー市場への参入は、ESG対応だけでなく、輸出競争力強化、環境ブランド価値向上、新規用途開発という大きな成長機会を意味しています。
高コスト課題を抱えながらも技術革新が市場構造を変革
一方で、バイオポリマー市場には依然としてコスト課題が存在しています。バイオベース材料は従来型プラスチックより20％～100％高価であり、特にPHAや一部高機能バイオ材料では量産体制不足や低歩留まりが収益性を圧迫しています。しかし、発酵技術、高効率重合プロセス、原料最適化技術などの進展により、生産コスト改善が進んでいます。また、世界的な炭素税導入や環境規制強化が進めば、従来型プラスチックとのコスト差は縮小する可能性があります。現在、多くの化学メーカーや素材企業が次世代バイオ樹脂開発へ積極投資を進めており、市場構造そのものが変化し始めています。
主要企業のリスト：
● Novamont
● BASF
● Braskem
● NatureWorks
● Biome Bioplastics
● Mitsubishi Chemical Holding Corporation
● Biotec
● Toray Industries
● Plantic Technologies
● TotalEngies Corbion
バイオポリエチレンと生分解性ポリエステルが市場競争を牽引
タイプ別では、2025年時点で生分解性ポリエステル分野が市場収益を主導しています。環境配慮型包装材や持続可能製品への需要増加が背景にあり、特に食品包装や日用品用途での採用が拡大しています。一方、予測期間ではBio-PE（バイオポリエチレン）が最も有望な成長領域として注目されています。Bio-PEは既存PE製造設備との互換性が高く、温室効果ガス排出削減にも寄与するため、大規模商業化が進んでいます。さらに、サトウキビ由来原料などを活用した低炭素型生産体制が評価され、飲料ボトル、フィルム、消費財包装など多様な用途で需要拡大が続いています。
欧州規制とグリーン政策が市場拡大を強力に後押し
欧州委員会が2023年に採択した生分解性・バイオベースプラスチック政策枠組みは、バイオポリマー市場の成長を象徴する重要な政策転換として注目されています。欧州グリーンディールと連動したこの政策は、循環型経済への移行を本格化させ、包装材・消費財・産業用途におけるバイオ素材採用を加速させています。各国政府はマイクロプラスチック規制やカーボンニュートラル政策を強化しており、企業側も環境配慮型素材への切り替えを進行中です。特に食品・飲料分野では、生分解性包装の採用がブランド価値向上や規制対応の観点から重要視されています。
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日本市場でバイオポリマーが重要視される理由と成長機会
日本市場においてバイオポリマー分野への投資重要性は急速に高まっています。日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を掲げており、プラスチック資源循環促進法の施行以降、環境対応素材への需要が大幅に増加しています。さらに、日本の包装産業は年間数兆円規模に達し、食品・コンビニ・EC市場拡大に伴い持続可能包装材への切り替えニーズが高まっています。特に国内大手飲料メーカーや消費財企業では、2030年までにバイオマス素材比率を大幅に高める方針が相次いでいます。日本企業にとってバイオポリマー市場への参入は、ESG対応だけでなく、輸出競争力強化、環境ブランド価値向上、新規用途開発という大きな成長機会を意味しています。
高コスト課題を抱えながらも技術革新が市場構造を変革
一方で、バイオポリマー市場には依然としてコスト課題が存在しています。バイオベース材料は従来型プラスチックより20％～100％高価であり、特にPHAや一部高機能バイオ材料では量産体制不足や低歩留まりが収益性を圧迫しています。しかし、発酵技術、高効率重合プロセス、原料最適化技術などの進展により、生産コスト改善が進んでいます。また、世界的な炭素税導入や環境規制強化が進めば、従来型プラスチックとのコスト差は縮小する可能性があります。現在、多くの化学メーカーや素材企業が次世代バイオ樹脂開発へ積極投資を進めており、市場構造そのものが変化し始めています。
主要企業のリスト：
● Novamont
● BASF
● Braskem
● NatureWorks
● Biome Bioplastics
● Mitsubishi Chemical Holding Corporation
● Biotec
● Toray Industries
● Plantic Technologies
● TotalEngies Corbion
バイオポリエチレンと生分解性ポリエステルが市場競争を牽引
タイプ別では、2025年時点で生分解性ポリエステル分野が市場収益を主導しています。環境配慮型包装材や持続可能製品への需要増加が背景にあり、特に食品包装や日用品用途での採用が拡大しています。一方、予測期間ではBio-PE（バイオポリエチレン）が最も有望な成長領域として注目されています。Bio-PEは既存PE製造設備との互換性が高く、温室効果ガス排出削減にも寄与するため、大規模商業化が進んでいます。さらに、サトウキビ由来原料などを活用した低炭素型生産体制が評価され、飲料ボトル、フィルム、消費財包装など多様な用途で需要拡大が続いています。