昭和レトロブーム！センスよく決まる配色＆デザインのアイデアノート『昭和レトロなカワイイ配色とデザイン』発売（5/20）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『昭和レトロなカワイイ配色とデザイン』（桜井輝子：編著、小尾洋平（オビワン）：著）を2026年5月20日に発売いたします。

配色とデザインのアイデアの引き出しが一気に増える！

1960～1980年代の「昭和」を象徴する色とデザインのアイデア。「チェルシー」「ミルキー」「スペースインベーダー」など昭和プロダクトの色の配分分析、クリエイターオビワンの作品を通して見るデザインや文字のレトロ表現方法、「MaHoMe」の小さな造形に宿るノスタルジックな作品の世界観を配色で展開。デザインやスケッチ、塗り絵、手芸に即使え、アイデアの引き出しが一気に増えます。

目次

PART 1 昭和レトロな配⾊

ミルキー／チャルメラ／宝石箱／カール／炊飯ジャー 他

PART 2 昭和レトロなデザインとフォント

レトロ郵便／喫茶コマドリ／わんぱくミートボールガム 他

PART 3 昭和レトロなカワイイ配色

黄色いモンブラン／つぶつぶいちごスプーン／思い出が透けるラムネ瓶

夏のちゃぶ台 ひやむぎ／ようこそパンダ 他

著者略歴

編著 桜井輝子（さくらい・てるこ）

東京カラーズ株式会社代表取締役。日本色彩学会正会員、色彩検定協会認定講師、Adobe ことはじめクリエイティブカレッジ講師、ZEN大学pixiv連携科目ゲスト講師。

人に役立つ色彩の提案、企業研修、商品・コンテンツのカラーコンサルティング、色彩教材の企画制作などを手がける。2014 年に日本人として初めて、スウェーデン国家規格ナチュラルカラーシステム（NCS）の認定講師資格を取得。著書に『配色アイデア手帖 めくって見つける新しいデザインの本（SBクリエイティブ）、『名画から広がる 配色アイデアBOOK』（西東社）、『神話と伝説 配色アイデア事典』（エクスナレッジ）、『日本の色 十二か月』（だいわビジュアル文庫）などがある。

著者 小尾洋平（オビワン）

広告、玩具、パッケージ、謎解きイベントのデザイナーを経て2021年より個人での活動も開始。個人の活動では、イラストやロゴデザイン、書籍の装丁やパッケージデザインなど幅広く制作。レトロで可愛いをコンセプトに、日々制作に取り組んでいる。著書に『センスがいい! がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK』『オシャレでかわいい! がすぐできる イラスト配色アイデアBOOK』（KADOKAWA）などがある。

書籍概要

書名 ：昭和レトロなカワイイ配色とデザイン

著者 ：桜井 輝子

発売日：2026年5月20日

判型 ：A5判

頁数 ：224ページ

定価 ：2,420円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp