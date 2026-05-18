昭和レトロブーム！センスよく決まる配色＆デザインのアイデアノート『昭和レトロなカワイイ配色とデザイン』発売（5/20）。

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株式会社　大和書房


株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『昭和レトロなカワイイ配色とデザイン』（桜井輝子：編著、小尾洋平（オビワン）：著）を2026年5月20日に発売いたします。


配色とデザインのアイデアの引き出しが一気に増える！

1960～1980年代の「昭和」を象徴する色とデザインのアイデア。「チェルシー」「ミルキー」「スペースインベーダー」など昭和プロダクトの色の配分分析、クリエイターオビワンの作品を通して見るデザインや文字のレトロ表現方法、「MaHoMe」の小さな造形に宿るノスタルジックな作品の世界観を配色で展開。デザインやスケッチ、塗り絵、手芸に即使え、アイデアの引き出しが一気に増えます。




目次



PART 1　昭和レトロな配⾊


　　　　 ミルキー／チャルメラ／宝石箱／カール／炊飯ジャー　他


PART 2　昭和レトロなデザインとフォント


　　　　 レトロ郵便／喫茶コマドリ／わんぱくミートボールガム　他


PART 3　昭和レトロなカワイイ配色


　　　　 黄色いモンブラン／つぶつぶいちごスプーン／思い出が透けるラムネ瓶　


　　　　 夏のちゃぶ台 ひやむぎ／ようこそパンダ 他


著者略歴



編著　桜井輝子（さくらい・てるこ）


東京カラーズ株式会社代表取締役。日本色彩学会正会員、色彩検定協会認定講師、Adobe ことはじめクリエイティブカレッジ講師、ZEN大学pixiv連携科目ゲスト講師。


人に役立つ色彩の提案、企業研修、商品・コンテンツのカラーコンサルティング、色彩教材の企画制作などを手がける。2014 年に日本人として初めて、スウェーデン国家規格ナチュラルカラーシステム（NCS）の認定講師資格を取得。著書に『配色アイデア手帖 めくって見つける新しいデザインの本（SBクリエイティブ）、『名画から広がる 配色アイデアBOOK』（西東社）、『神話と伝説 配色アイデア事典』（エクスナレッジ）、『日本の色 十二か月』（だいわビジュアル文庫）などがある。



著者　小尾洋平（オビワン）


広告、玩具、パッケージ、謎解きイベントのデザイナーを経て2021年より個人での活動も開始。個人の活動では、イラストやロゴデザイン、書籍の装丁やパッケージデザインなど幅広く制作。レトロで可愛いをコンセプトに、日々制作に取り組んでいる。著書に『センスがいい! がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK』『オシャレでかわいい! がすぐできる イラスト配色アイデアBOOK』（KADOKAWA）などがある。


書籍概要



書名　：昭和レトロなカワイイ配色とデザイン


著者　：桜井　輝子


発売日：2026年5月20日


判型　：A5判


頁数　：224ページ


定価　：2,420円（税込）


発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp