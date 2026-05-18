ReYuu Japan、AI特化型高性能データセンター開発プロジェクトへの株式会社Birdmanの追加参画（６社体制への移行）に関するお知らせ

ReYuu Japan株式会社

当社は、2026年４月24日付「AI特化型高性能データセンターの開発および運営に向けた５社間での基本合意書（MOU）締結に関するお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000111823.html)」にて公表いたしましたプロジェクト（以下「本プロジェクト」といいます。）に関し、新たに株式会社Birdman（東証グロース：7063、以下「Birdman」といいます。）が追加参画することとなりましたので、お知らせいたします。

1. 追加参画の背景

本プロジェクトは、AI特化型高性能データセンターの開発および運営を通じて、今後拡大が見込まれるAIインフラ需要への対応を目的として推進しております。

Birdmanは、ブランディング、マーケティングおよびクリエイティブ領域に強みを有しており、同社の参画により、本プロジェクトにおける対外発信力、事業認知の向上およびパートナー・顧客候補への訴求力の強化が期待されます。当社としては、AIデータセンター事業の立ち上げおよび運営体制の構築に加え、将来的なGPUサーバーおよび関連部品のリユース・リセール領域においても、プロジェクト全体の認知拡大や市場形成に資するものと考えております。

また、リユース事業で培ってきたIT機器の流通・再流通に関する知見を活かし、GPUサーバーおよび関連部品の中古市場形成を見据えた取り組みを引き続き推進してまいります

２. 事業スキームおよび今後の方向性

Birdmanを含むパートナー各社は、本プロジェクトにおいて、合弁会社「AI Data Partners（仮称）」の設立、事業用SPCの活用およびデータセンター関連資産の取得・運営に向けた検討を進めてまいります。

合弁会社については、2026年５月中を目途に共同出資による設立を目指しており、出資比率その他の詳細については、今後各社間で協議のうえ決定してまいります。

また、機動的な資金調達および資産の効率的な運用を図るため、合弁会社の下に案件ごとの事業用SPCを設立し、プロジェクトファイナンスや外部投資家からの資金活用を含めたスキームを検討してまいります。

本プロジェクトでは、国内におけるAIインフラ需要の拡大を背景に、国内10拠点を目途にデータセンター関連資産の取得・運営を進め、投資効率の指標としてIRR（内部収益率）６％以上を目指し、中長期的に安定した収益基盤の構築を目指してまいります。