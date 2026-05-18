俳優・モデルの松川星がコーディネートするSamantha Thavasaの最新コレクションから春夏を感じさせるビビットカラーのシリーズや、これからの季節にコーディネートしたいかごバッグが登場。

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）

が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星を起用した最新のビジュアルを公開。

Samantha Smartwang

（オレンジ・イエロー・ブルー・ターコイズ）

\30,800‐

スマートフォンと最大限の荷物を、片手でオシャレに持ち運べる、デジタル時代のライフスタイルに寄り添ったデザインのバッグ。

春夏らしいビビットカラーを取り入れて、ワンランク上のコーディネートに仕上げてくれるアイテム。

■商品はこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000325101703315000/

トートバッグ

（ブラック・キャメル）

\23,100‐

かご素材×合成皮革の異素材との組み合わせがカジュアルながら

高級感漂うアイテム。

肩掛けのフリルデザインと、正面のフラワーモチーフが、サマンサタバサらしいデザイン。

■商品はこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101902010000/

■Samantha Thavasa HP

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/

松川星さんプロフィール

モデル・俳優

1996年10月10日生まれ、神奈川県出身。

WYS Relation所属

俳優として活動しながら、

数々のレディースブランドや美容誌のモデルとして起用されるなど、多岐にわたって活躍中。

同世代女性のアイコンとしても注目され、SNS総フォロワー100万人超えている。

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company