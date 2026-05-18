俳優・モデルの松川星がコーディネートするSamantha Thavasaの最新コレクションから春夏を感じさせるビビットカラーのシリーズや、これからの季節にコーディネートしたいかごバッグが登場。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）
が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星を起用した最新のビジュアルを公開。
Samantha Smartwang
（オレンジ・イエロー・ブルー・ターコイズ）
\30,800‐
スマートフォンと最大限の荷物を、片手でオシャレに持ち運べる、デジタル時代のライフスタイルに寄り添ったデザインのバッグ。
春夏らしいビビットカラーを取り入れて、ワンランク上のコーディネートに仕上げてくれるアイテム。
■商品はこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000325101703315000/
トートバッグ
（ブラック・キャメル）
\23,100‐
かご素材×合成皮革の異素材との組み合わせがカジュアルながら
高級感漂うアイテム。
肩掛けのフリルデザインと、正面のフラワーモチーフが、サマンサタバサらしいデザイン。
■商品はこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101902010000/
■Samantha Thavasa HP
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/
松川星さんプロフィール
モデル・俳優
1996年10月10日生まれ、神奈川県出身。
WYS Relation所属
俳優として活動しながら、
数々のレディースブランドや美容誌のモデルとして起用されるなど、多岐にわたって活躍中。
同世代女性のアイコンとしても注目され、SNS総フォロワー100万人超えている。
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company