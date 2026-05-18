俳優・モデルの松川星がコーディネートするSamantha Thavasaの最新コレクションから春夏を感じさせるビビットカラーのシリーズや、これからの季節にコーディネートしたいかごバッグが登場。

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）


が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、俳優・松川星を起用した最新のビジュアルを公開。





Samantha Smartwang


（オレンジ・イエロー・ブルー・ターコイズ）


\30,800‐



スマートフォンと最大限の荷物を、片手でオシャレに持ち運べる、デジタル時代のライフスタイルに寄り添ったデザインのバッグ。


春夏らしいビビットカラーを取り入れて、ワンランク上のコーディネートに仕上げてくれるアイテム。



■商品はこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000325101703315000/





トートバッグ


（ブラック・キャメル）


\23,100‐



かご素材×合成皮革の異素材との組み合わせがカジュアルながら


高級感漂うアイテム。



肩掛けのフリルデザインと、正面のフラワーモチーフが、サマンサタバサらしいデザイン。



■商品はこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000326101902010000/



■Samantha Thavasa HP


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/




松川星さんプロフィール


モデル・俳優


1996年10月10日生まれ、神奈川県出身。


WYS Relation所属


俳優として活動しながら、


数々のレディースブランドや美容誌のモデルとして起用されるなど、多岐にわたって活躍中。


同世代女性のアイコンとしても注目され、SNS総フォロワー100万人超えている。



■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company