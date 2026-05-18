株式会社ボットロジー、「Nest診療」のWeb問診利用医療機関が50件を突破

株式会社ボットロジー

株式会社ボットロジー（本社：京都府京都市、代表取締役社長：洲脇祐太郎）は、同社が提供するLINEを活用した診療支援システム「Nest診療」において、Web問診機能の利用医療機関数が50件を突破したことをお知らせいたします。

「Nest診療」のWeb問診は、患者さまがスマートフォンから事前に問診へ回答できる機能です。クリニックは、来院前に患者さまの症状や相談内容、既往歴、服薬状況などを把握し、受付・診察前の準備を進めることができます。

また、「Nest診療」では、予約後の問診回答依頼、リマインド、来院前案内などをLINE上で行うことができます。これにより、患者さまにとっては回答しやすく、クリニックにとっては問診未回答や紙問診の転記負担を減らしやすい運用を実現します。

株式会社ボットロジーは、今後も「Nest診療」を通じて、予約・問診・リマインド・フォローアップを一気通貫で支援し、クリニックの業務効率化と患者さまの利便性向上に貢献してまいります。

Web問診利用医療機関50件突破の背景

クリニックでは、受付時の紙問診や来院後の確認作業に多くの時間がかかる場合があります。

特に、初診患者さまの症状確認、既往歴、服薬状況、アレルギー情報、来院目的などは、診察前に把握しておくことで、受付・診察前の準備を進めやすくなります。

一方で、紙問診では、患者さまの記入漏れ、スタッフによる確認作業、電子カルテへの転記、問診票の保管など、さまざまな業務負担が発生します。また、来院後に問診へ回答する場合、患者さまの待ち時間が長くなる要因にもなります。

こうした課題に対し、「Nest診療」では、予約後にLINEで問診回答を案内し、患者さまが来院前にスマートフォンから問診へ回答できる仕組みを提供しています。

今回、Web問診機能の利用医療機関数が50件を突破したことは、クリニックにおいて、予約受付だけでなく、来院前の情報取得や受付業務の効率化までを一体的に整備するニーズが広がっていることを示すものです。

「Nest診療」のWeb問診でできること

「Nest診療」のWeb問診では、医療機関ごとの診療内容や運用に合わせて、問診フォームを作成・配信できます。

患者さまは、スマートフォンから問診へ回答できます。クリニック側は、回答内容を管理画面で確認し、来院前の準備や受付対応に活用できます。

主な特徴は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74243/table/22_1_bce026c6840066e07c4b1f19f4925ef0.jpg?v=202605180351 ]

これにより、クリニックは紙問診や紙の同意書運用に伴う確認・管理の負担を減らしながら、患者さまの来院前に必要な情報を把握しやすくなります。

予約と問診をLINEでつなぐことで、来院前準備を効率化

「Nest診療」の特徴は、Web問診を単独の機能として提供するだけではなく、予約やリマインドと連携した診療導線として設計できる点にあります。

たとえば、患者さまがLINEやWebから予約を行った後、予約完了メッセージやリマインドメッセージの中で、問診回答を案内できます。

これにより、患者さまは予約後の自然な流れで問診へ回答でき、クリニック側は来院前に回答内容を確認できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74243/table/22_2_543bade166e059b213f9e6f665f76fbc.jpg?v=202605180351 ]

Web問診によって、来院前に情報を取得できるようになることで、受付スタッフの確認作業を減らし、医師・スタッフが診察前に患者さまの状況を把握しやすくなります。

導入が広がる主な診療シーン

「Nest診療」のWeb問診は、幅広い診療科・診療シーンで活用されています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74243/table/22_3_02785e063c7bead786d3d3386aba387c.jpg?v=202605180351 ]

診療科や運用に合わせて問診内容を設計できるため、クリニックごとの診療フローに合わせたWeb問診の導入が可能です。

Web問診は、受付業務だけでなく患者体験にも関わる

Web問診は、単に紙をデジタル化するだけの機能ではありません。

患者さまにとっては、来院後に待合室で問診票を記入する必要が減り、事前に落ち着いた環境で症状や相談内容を整理できます。

クリニックにとっては、来院前に患者さまの情報を把握できるため、受付時の確認作業を減らし、診察前の準備を進めやすくなります。

また、予約、問診、リマインド、来院前案内が分断されていると、患者さまはどこから何をすればよいか分かりにくくなります。

「Nest診療」では、LINEを活用して予約から問診、来院前案内までを一つの導線でつなぐことで、患者さまにとって分かりやすく、クリニックにとって管理しやすい診療体験を支援します。

「Nest診療」について

「Nest診療」は、株式会社ボットロジーが提供する、LINEを活用した医療機関向け診療支援システムです。

患者さまは、普段使い慣れたLINEから予約、問診回答、リマインド確認、順番確認、オンライン診療、決済案内、再来院案内などを利用できます。クリニックは、患者さまとのコミュニケーションを一元的に管理し、予約受付から診療後フォローまでを効率化できます。

「Nest診療」は、以下のような機能を通じて、クリニックの業務効率化と患者さまの満足度向上を支援しています。

- LINE・Webからの予約受付

- 時間予約機能

- 時間帯予約システム

- 順番予約システム

- Web問診

- 同意書機能

- 予約リマインド

- 順番呼び出し

- オンライン診療

- 決済案内

- 満足度調査

- 再来院促進

- カルテ連携

- Googleで予約への対応

これにより、クリニックは新患獲得から再来促進、院内オペレーション改善までを一気通貫で設計することができます。

【Nest診療のサービスサイト】

https://nest.botlogy.com/

今後の展望

株式会社ボットロジーは、今後も「Nest診療」を通じて、クリニックと患者さまの間により良い診療導線を構築してまいります。

予約は、患者さまがクリニックと接点を持つ入口であり、問診は来院前に患者さまの状態を把握するための重要な接点です。

今後も、予約と問診を一体的に設計し、LINEを活用したリマインド、来院前案内、再来院促進までをつなげることで、クリニックの業務効率化、患者さまの利便性向上、持続可能なクリニック経営に貢献してまいります。

株式会社ボットロジー

クリニック・病院へ向けて、時間帯予約・順番予約・問診・オンライン診療・決済・デジタル診察券・患者管理など、診療に関わるワンストップの機能を「LINE公式アカウントに友だち追加すれば全て使える」Nest診療を開発・提供している。提供施設500以上。ヘルスケア業界専門で唯一のLINE Technology Partner / LINEヤフー認定代理店。