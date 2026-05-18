JSSEC、『スマートフォン利用シーンに潜む脅威 TOP10 2026』を公開

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

2026年5月18日

報道関係各位

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC：会長 佐々木 良一）の利用部会（部会長：松下 綾子）は、「スマートフォン利用シーンに潜む脅威 TOP10 2026」を発表します。

2011年のJSSEC（Japan Smartphone Security Association）設立以来、スマートフォンは仕事や日常生活に欠かせない道具として広く普及しました。一方で、スマートフォンを狙った詐欺や不正利用の手口も変化し続けています。利用部会では「スマホを使う人の立場」で、どのような場面に危険が潜んでいるかを整理し、対策につなげることが重要だと考えています。この考えのもと、2023年に「スマートフォン利用シーンに潜む脅威 TOP10 2023」を選定しました。

選定方法について

スマホ利用10大脅威 2026の選定にあたっては、まず選定委員が脅威候補24項目を作成しました。次に、利用部会としてワークショップを実施し、JSSEC会員企業の参加者と意見交換を行いました。その結果を踏まえて、利用者にとって分かりやすいよう「利用シーン（実際に起きる場面）」の観点で候補を13項目に整理し、再度ワークショップで議論しました。最終的には参加者による投票を行い、さらに多くの意見を反映するため、2026年2月27・28日に開催されたサイバーセキュリティシンポジウム道後2026（以下、Sec道後）のJSSECブースでも投票を実施し、結果を総合して選定しました。

投票結果（TOP3）と、最近の動向を踏まえたポイント

投票の結果、特に注目された脅威は次の3つでした。

第1位：生成AIによるフェイク動画・音声

最も脅威として注目されたのは「生成AIによるフェイク動画・音声」でした。近年は、本人の声や顔に似せた動画・音声を短時間で作れるようになり、だましの説得力が大きく上がっています。

この影響で、ロマンス詐欺・投資詐欺・SNSを使った勧誘型の詐欺（いわゆるリクルーティング詐欺）だけでなく、「家族や勤務先になりすまして急いで送金させる」「本人確認（KYC）を突破しようとする」など、複数の脅威が同時に高度化している点が重要です。今後は、通話・ビデオ通話・音声メッセージなど、身近な連絡手段が“だましの入口”として悪用される可能性が高まります。

第2位：フィッシングメール・偽メール

第2位は「フィッシングメール・偽メール」でした。これはJSSEC発足当時から続く代表的な脅威ですが、最近は“だまし方”が大きく変わっています。

特に、ログイン情報だけでなく認証コードまでその場で奪い取る「リアルタイムフィッシング」により、二要素認証を使っていても被害につながるケースが問題になっています。また、生成AIによって日本語が自然になり、メールやSMS、SNSのDMでも不審さを見抜きにくくなっています。証券口座・銀行口座・ECアカウントなど、資産に直結するサービスが狙われやすい点も近年の特徴です。

第3位：QRコードを用いた詐欺（クイッシング）

第3位は「QRコードを用いた詐欺（クイッシング）」でした。QRコードはQR決済の普及に加え、店舗での注文、ログイン、各種手続き、キャンペーン応募など、日常のさまざまな場面で使われています。

一方で、QRコード自体は見た目でリンク先を判断しにくく、偽のサイトへ誘導されても気づきにくいという課題があります。たとえば、チラシや店頭掲示、宅配物の案内、駐車場の精算機など「その場で読み取ってしまう」導線があると、被害が拡大しやすくなります。今後も、生活の中でQRコードの利用が増えるほど、詐欺に悪用される機会も増えると考えられます。

利用者への注意点に加え、サービス提供者側に求められる対策

今回選定された脅威の多くは、利用者の注意だけで完全に防ぐことが難しい点が重要です。利用者には「不審なリンクを開かない」「急かされても送金・ログイン・個人情報入力をしない」といった基本行動が役立ちますが、それだけでは限界があります。

そのため、サービス提供者側（SNS、金融、決済、EC、通信、アプリ配信、広告事業者等）にも、次のような取り組みを強く求めます。

- なりすまし・詐欺広告への対策強化：SNSや広告配信では、著名人・企業をかたる広告や投稿が被害の入口になります。広告審査や出稿者確認の強化、通報対応の迅速化、なりすましアカウントの検知・凍結の徹底が必要です。- フィッシング耐性の高い認証への移行：SMS認証や“入力させるタイプの認証コード”は狙われやすくなっています。パスキー等の導入支援、異常ログイン検知、リスクに応じた追加認証、ログイン/送金時の注意喚起など、多層的な設計が重要です。- 不正送金・不正利用の検知と被害抑止：金融・決済・ECでは、端末変更、短時間での高額取引、通常と異なる地域・時間帯の操作など、異常兆候を前提に検知・保留・確認を行う仕組みが求められます。- QRコード悪用への設計面の配慮：利用者がリンク先を確認しやすい表示、短縮URLの扱い、正規ドメインの明確化、偽サイトの迅速な遮断など、QRを“読み取らせるだけで完了しない”安全設計が必要です。- 正規マーケット・アプリ配布の管理強化：正規の配布経路であっても、悪意あるアプリや不適切な広告が混入しうることを前提に、審査・監視・削除の強化と、被害時の周知を迅速に行うことが重要です。

スマートフォンを安全に利用するうえで、技術だけで被害を100%防ぐことは難しくなっています。だからこそ、利用者が「よくある手口」を知り、迷ったときに立ち止まれるような情報提供が必要です。同時に、被害の入口を減らすためには、サービス提供者側が設計・運用の両面で対策を強化することが欠かせません。

JSSEC利用部会は、今後も利用者視点で安心・安全なスマートフォン利用環境を目指した議論を継続し、具体的で分かりやすい情報発信を行っていきます。

＜スマートフォン利用シーンに潜む脅威 TOP10 2026(https://www.jssec.org/smartphone-use-10threats2026/)＞

＜スマートフォン利用シーンに潜む脅威 TOP10 2026 選定委員＞

委員長 松下綾子（アルプス システム インテグレーション株式会社）

北村裕司（サイバートラスト株式会社）

中村丈洋（株式会社SHIFT SECURITY）

小林幸司（株式会社SHIFT SECURITY）

本間輝彰（KDDI株式会社）

三池聖史（NPO日本ネットワークセキュリティ協会）

※五十音順

【日本スマートフォンセキュリティ協会について】

2011年5月 設立され、2012年4月に法人化された日本スマートフォンセキュリティ協会は、個人ならびにビジネス分野での普及、利活用が進む一方、さまざまなセキュリティ上の課題に直面しており、それらを解決し安心安全な普及促進を目指しています。今やスマートフォンなどの社会と人を繋ぐという重要な役割を果たしています。これまでのスマートフォン自体の安心安全な利活用における普及啓発をはじめ、その先のクラウド、IoTや未来にあるICTの安心安全な普及啓発を行ってまいります。

【お客様からのお問い合わせ先】

日本スマートフォンセキュリティ協会 事務局

Tel: 03-6757-0159 E-mail: sec@jssec.org

【報道機関からのお問い合わせ先】

日本スマートフォンセキュリティ協会 事務局

Tel: 03-6757-0159 E-mail: sec@jssec.org