静岡から韓国、そして世界へ。次世代スター育成プロジェクト『DREAM GATE』が、駿府城公園で初の全国規模ステージを公開

COMMON株式会社

未来まち計画機構（事務局：COMMON株式会社、本社：京都府京都市、代表取締役：増田勇樹）は、2026年5月30日（土）・31日（日）に静岡市・駿府城公園で開催される「日本の素材甲子園（ichi）静岡大会」において、次世代スター育成プロジェクト『DREAM GATE』によるダンスプログラムの実施を決定いたしました。ゲストには、結成わずか1年で北米・欧州ツアーを成功させたグローバルボーイズグループ「EPITHYMiA（エピシミア）」をゲストとして迎え、地域の若きダンサーたちと共に、静岡から世界へと繋がる情熱のパフォーマンスを披露します。

■ 「素材の真価」と「魂の表現」が共鳴する、かつてないステージ

「日本の素材甲子園（ichi）」は、日本の一次産業を応援し、素材本来の価値を可視化するプロジェクトです。「調味料は塩のみ」という究極のミニマリズムで素材の力を問うichiの精神。それは、己の身体一つで世界に挑み、魂の叫びをステップに刻むダンサーの精神と深く共鳴します。

今回、駿府城公園の特設ステージで開催されるダンスプログラム『DREAM GATE』は、単なるエンターテインメントに留まりません。地方から世界を目指す若者たちの「教育」と「挑戦」の場であり、不確実な未来に挑む一歩が地域の奇跡を起こすという、強い社会的メッセージを込めています。

■ ゲスト：世界を熱狂させる独立独歩のグループ「EPITHYMiA」

本イベントの目玉となるのは、SNS（TikTok等）を通じて世界中に熱狂的なフォロワーを持つグローバルボーイズグループ「EPITHYMiA」の出演です。

- グローバルな実績： 結成わずか1年で、北米、欧州、メキシコなど世界各国での海外ツアーを成功させ、国境を越えた支持を集めています。- 独自のスタイル： 「K-POP TRAINEE IN JAPAN（日本でのK-POP練習生）」という背景から誕生しながら、特定の枠に収まらない独立独歩のスタイルを貫いています。

SNSで世界と直結する彼らが、なぜ地方の一次産業イベントに登場するのか。その理由は、彼ら自身が「自らの足で世界を切り拓いてきた」当事者であり、その姿が地域の若者たちにとって最大のインスピレーションになると確信しているからです。

■ 総合演出：Tsugu氏が込める「ワンステップが世界を変える」

本ステージの総合演出を手掛けるのは、30年のキャリアを持ち、国内外で数々のアーティストをプロデュースしてきた振付演出家・コンテンツプロデューサーのTsugu氏です。【Tsugu氏の哲学】

「ダンスは誰かと比べる道具ではなく、誰かを傷つける武器でもない。魂の表現である。」

Tsugu氏は、不確実な未来に挑む若者たちの「ワンステップの勇気」が、地域の奇跡を起こす始まりになると提言しています。本ステージでは、この精神を体現する若者たちが、静岡から全国、そして未来へとバトンを繋ぐパフォーマンスを披露します。

■ 地域から世界へ挑む、出演団体

静岡県内を中心に活動する多彩なダンスチームが集結し、二日間にわたり熱いパフォーマンスを繰り広げます。

【5月30日（土）出演】

DSM（ディーエスエム）

★️STL★️

PIN♢S

プチザル

BEAMS

FΛVELIT

静岡チアリーディングチーム

FORTIS

Mabataki Dance Studio

TR1NITY

ダンスサークルまいすた浜北校

Dance Studio SAI

KIRARI KIDS Number

studio GLOW

EPITHYMiA

【5月31日（日）出演】

Dance School Me.

studio R＋B

Dance school JacK

スタジオ翔

THELAB静岡校 / THELAB掛川校

輝獅童（よさこい）

ダンススタジオCheese!!

WASABI JAPAN

studio.H

LUMINA（ルミナ）

ABLAZE bro.（アブレイズブロー）

LELO（リロ）

常大祭り組

Lino Dance school

ダンススタジオ・ラポール

オサダメイ

DanceStudio AINA

team.N

studio GLOW

Mabataki Dance Studio

ダンスサークルまいすた浜北校 E

EPITHYMiA（※順不同。出演者は変更になる場合がございます。）

■ 開催概要

イベント名： 日本の素材甲子園（ichi）静岡大会 ステージプログラム『DREAM GATE』

日時： 2026年5月30日（土）、31日（日）

会場： 駿府城公園 特設ステージ（静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1）

公式サイト： https://ichi.or.jp/service/sample-service2/

素材甲子園ダンスパフォーマンスエントリーフォーム https://forms.gle/bktiKz5BnxKhyTpY7 (https://forms.gle/bktiKz5BnxKhyTpY7)