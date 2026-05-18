5月25日は『シーチキンの日』！！X公式アカウントで素敵な賞品が当たるキャンペーンを今年も実施します！

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、5月25日の『シーチキンの日』に、当社X公式アカウント「シーチキン食堂」で、素敵な賞品が当たるキャンペーンを実施します。

なぜ５月25日が『シーチキンの日』？

2021年に当社の創業90周年を記念し、創業日である5月25日を『シーチキンの日』として、一般社団法人日本記念日協会に申請し登録されました。

『シーチキンの日』にちなんだ様々な取り組みを通して、シーチキンのおいしさや料理への汎用性などを多くのお客様に広くお知らせしたいと考えています。

キャンペーン詳細

■応募方法：

１. シーチキン食堂公式Xアカウント（@seachicken8560）をフォロー

URL：https://twitter.com/seachicken8560(https://twitter.com/seachicken8560)

２. 該当の投稿をリポスト

※ハッシュタグ「＃5月25日はシーチキンの日」をつけて引用すると当選確率UP

■応募期間：5月25日（月）8:00～5月27日（水）23時59分迄

■景品および当選者数：

期間中はシーチキン食堂公式Xアカウントから、キャンペーンやシーチキンに関する様々な情報を発信します！

※「シーチキン」「シーチキンSmile」「シーチキンEvery」「オイル不使用シーチキン」「シーチキン純」「スルッと！Smile」「一本釣」「シーチキン食堂」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ株式会社 企画部 担当 牧田 TEL 054-288-5208

お客様：はごろもフーズ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-123620（受付時間 平日9:00～17:00）

ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/