京都ノートルダム女子大学 在学生制作映画を公式YouTubeで公開

京都ノートルダム女子大学

京都ノートルダム女子大学（学長︓酒井久美子、所在地︓京都府京都市左京区）は、「大学広報研究会MAGIE ESPOIR（マジ・エスポワール）」に所属する学生が中心となって制作した、短編映画の映像を大学公式 YouTube チャンネルにて公開しました。

本プロジェクトは、2026年度からの学生募集停止決定を背景に、「たしかに存在した母校の姿を映像として残したい」という在学生の思いからスタートした取り組みです。学生自身が企画・制作を担い、キャンパスの風景や学生生活のひとコマを、フィクション作品として映像に記録しました。

映像を確認する学生たちとキャスト陣教員からの声掛けに笑顔になる学生上映会の受付をする学生たち学内上映会での1枚

【本件のポイント】

- 在学生が企画・制作した短編映画の本編を大学公式YouTubeで公開しました。- 上映会を通じて大学の記憶を共有し、活動はひとつの節目へ。- 視聴後の感想・メッセージをMicrosoft Formsにて広く受け付けています。

【WEB公開の背景】

完成した作品は、本学ホールにて計3回の上映会を実施し、在学生・卒業生をはじめとする多くの関係者に向けて公開されました。上映会では、「母校への気持ちを深く感じられるいい映画」「この作品により大学の理念や、私たちの大学への想いが後世に引き継がれていくことを願っている」といった声が寄せられ、本作品の上映が大学の記憶を世代間で共有する機会となりました。このたび、本作品を記録として広く残すとともに、より多くの方にご覧いただくことを目的に、大学公式YouTubeチャンネルにて本編映像を公開しました。

本プロジェクトは、上映会および映像公開をもって、ひとつの節目を迎えました。今後は、イベント等での上映など、多様な形で活用される可能性があります。

また京都ノートルダム女子大学では、本作品をご覧になった方からの感想やメッセージを、専用の Microsoft Forms にて広く受け付けています。寄せられた声は、学生たちの今後の活動や、本学の歩みを振り返り、未来へつないでいく取り組みの参考とさせていただきます。

■本編映像公開先 京都ノートルダム女子大学 大学公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/pcN8-BDcuw0

■感想・メッセージ受付フォーム https://forms.office.com/r/pYq6hwNqBn

【大学広報研究会「MAGIE ESPOIR（マジ・エスポワール）」とは】

2023年発足の学生による任意団体。メタバースを問題解決のツールとして捉え、全国の高校への出前授業などを行っていましたが、2026年度以降の大学の学生募集停止を受け「大学の今を未来に残す」ことを新たな目的に掲げ、記録・継承型の広報へと活動の幅を広げています。

映画上映での主な取り組み：記者会見(2026年1月21日)／学内上映会（3月28日、4月22・25日）

【京都ノートルダム女子大学について】

京都ノートルダム女子大学は、1961年に創立、本年創立65周年を迎えます。キリスト教カトリック精神による女性教育と「徳と知（Virtus et Scientia）」を兼ね備えた女性を育成することを建学の精神とし、さらに具体的な4つの行動指針であるミッション・コミットメント（尊ぶ・対話する・共感する・行動する）に表して、全人的な人間形成を目指す教育を行っています。