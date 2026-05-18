気になるニオイもすっきり。涼やかにクリアな香りをまとう涼感フレグランス『リフレッシュ ボディコロン 〈アイシーシトラスモヒート〉』2026 年6 月15 日(月) 数量限定発売

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、2026 年6 月15 日（月）より、涼感フレグランス『リフレッシュ ボディコロン 〈アイシーシトラスモヒート〉』を数量限定で発売します。

蒸し暑く、汗ばむ日本の夏に「清々しく過ごしたい」「香りでリフレッシュしたい」という大人女性の声に応えるボディコロン。香りをまとった途端、清涼感に包まれ、すっきりとした心地よさへと導きます。汗ばむ季節に最適な“涼感”を感じられるフレグランスです。

製品設計

１.爽快感のある香りで、使うたびに気分をリフレッシュできる「アイシーシトラスモヒート」の香り

香りのイメージ：

氷で満たしたグラスから、スクオッシュしたライムやレモン、ミントのフレッシュさが立ち上がるモヒートのような清涼感。鋭く冷えたシトラスやハーブに落ち着きのあるウッドをブレンド。大人女性にも使いやすい香りで澄み渡るような爽快な気分へと誘います。

２.汗や皮脂臭などの不快感を香りで包み込む「フレッシュハーモナイズ設計」を搭載

単に香りをまとうのではなく、不快感のもととなる汗や皮脂などのニオイをマスキングしてリフレッシュ。それにより、清々しくクールなシトラスモヒートの香りがいっそうクリアに引き立ちます。

＊フレッシュクリア成分：トレハロース、ｏ-シメン-５-オール、カキタンニン、ティーツリー葉油、ユーカリ葉油、

ヒアルロン酸Na

気になるニオイを香りでカバーし肌を清らかに保つ

製品情報

■涼感フレグランス『リフレッシュ ボディコロン 〈アイシーシトラスモヒート〉』

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、オイルフリー

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

ブランドサイト：https://www.attenir.co.jp/brand/index.html

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