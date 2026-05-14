【新刊案内】SNSで話題沸騰！ 『イタリアンブレインロット』のキャラが大集合！　3Dぷっくりシール付きのムック本が8月4日に発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、動画サイトなどで子どもたちを中心に社会現象級のブームを巻き起こしている『イタリアンブレインロット』のキャラクターを掲載したムック本、『イタリアンブレインロット ファンブック（付録：3Dぷっくりシール）』を、2026年8月4日（火）に発売いたします。

独特なシュールさと中毒性で小学生を中心に人気の『イタリアンブレインロット』。本書は、その個性的すぎるキャラクターたちの魅力を凝縮したキャラクターブックと、触り心地がクセになる3Dぷっくりシールがセットになった、ファン必携のムック本です。

なお、本書は本日2026年5月14日（木）より予約を開始しました。

■本書の見どころ

【豪華付録】さわって楽しい！ 「3Dぷっくりシール」

人気の動物キャラクターたちを中心に、立体感のある"ぷっくり"とした質感のシールが付録に！ スマホやノートに貼れば、あなたの日常がたちまち"ブレインロット"な世界観に染まります。

【冊子】キャラクターの秘密が丸わかり！ 「キャラクター大集合ブック」

『イタリアンブレインロット』に登場するキャラクターたちの基本情報を掲載。これまで謎に包まれていた彼らのプロフィールや関係性をチェックできる、全52ページのキャラクターブックです。

概要

【書 名】イタリアンブレインロット ファンブック（付録：3Dぷっくりシール）

【発売日】2026年8月4日（火）

【価 格】1,650円（本体1,500円＋税）

【仕 様】冊子：B5判52ページ

シール：シートサイズ 95×175ｍｍ／材質 PVC・エポキシ樹脂

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322604001021

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900324/

Courtesy of Mementum Lab

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト：https://kadokawagamelinkage.jp