ZENKIGEN、リンクアンドモチベーションとOEMに関する事業提携契約を締結

株式会社ZENKIGEN

AIテックカンパニーの株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表取締役：野澤比日樹、以下ZENKIGEN）は、株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表取締役会長：小笹芳央、以下リンクアンドモチベーション）とOEMに関する事業提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約は、2026年2月に締結した両社の資本業務提携契約を起点に、より具体的な事業共創フェーズへと踏み出すものです。

■ 概要

ZENKIGENは、累計導入1,000社以上・面接データ1,500万件以上を保有する採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を中核に、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、人間による意思決定を支援する参考情報を提供することで、データに基づいた公平な選考の実現に取り組んでまいりました。

リンクアンドモチベーションは、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、これまで多くの企業変革を実現してきました。さらに、国内最大級のデータベースを有する「モチベーションクラウド」を展開するなど、現在はコンサルティングとクラウドサービスの両面から、企業の人的資本経営を総合的に支援しています。

両社は、2026年2月の資本業務提携以降、営業連携・プロダクト設計の各レイヤーで密な対話を重ねてまいりました。「採用から組織開発までを一気通貫で支援する」という共通のビジョンのもと、互いの専門性と文化を尊重しながら協業を進めており、今回のOEM事業提携契約は、その信頼関係の上に成り立つ重要な節目と位置づけています。

今後も戦略パートナーとして中長期的に良好な関係を築き、新たな価値創出に共に取り組んでまいります。

■ 今後の展望

ZENKIGENは、志を共にする大切なパートナーと共に、より多くの応募者と企業へ、最適化された採用体験を提供することで、人と企業が全機現できる社会の創出に貢献いたします。

■ 両社会社概要

株式会社リンクアンドモチベーション

代表者：代表取締役会長 小笹 芳央

所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

資本金：13億8,061万円

証券コード：2170（東証プライム）

創業：2000年4月

事業内容：

・組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

・個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

・マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

・ベンチャー・インキュベーション

URL：https://www.lmi.ne.jp/

株式会社ZENKIGEN

代表者：野澤比日樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 21F

設立：2017年10月

事業内容：

・採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」の企画・開発

・パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab（ゼンキゲンラボ）」の運営

URL：https://zenkigen.co.jp/

■株式会社ZENKIGENについて

「テクノロジーを通じて人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、2017年10月に創業。AIテックカンパニーとして、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供。採用の戦略立案から振り返りまでをトータルソリューションで提供し、1,000社以上の導入実績、約1,500万件（2025年5月時点）の動画データを保有する。また、「採用学」の先駆者である神戸大学 服部泰宏教授との共同研究を通じて、面接における定量・定性データを組み合わせ、抜本的な人事DXにも取り組む。