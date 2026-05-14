【約60ページ】「ビズリーチ運用の教科書」を公開｜元ビズリーチ社員の知見とRecboo支援実績を元にノウハウを体系化

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下当社）は、ハイクラス転職サイト「ビズリーチ」の運用ノウハウを体系化した資料「ビズリーチ運用の教科書」を公開いたしました。

ビズリーチを運用する上で重要となる、スカウト文面・ターゲット設計・配信タイミング・メッセージ設計・データ改善といった一連のプロセスを、再現性のある“勝ちパターン”として体系的に整理しています。

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp016_form「ビズリーチ運用の教科書」

資料制作の背景

近年、採用市場の変化に伴い、企業が候補者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングの活用が急速に広がっています。

その中でもビズリーチは、ハイクラス人材が多く登録する主要な媒体として、多くの企業に活用されています。一方で、運用次第で成果に大きな差が生まれる媒体でもあります。

そこで当社では、ビズリーチで成果を出すための考え方や、具体的なアクションを整理し、「ビズリーチ運用の教科書」としてまとめました。

当社に複数名所属する元ビズリーチ社員の知見をはじめ、実際の採用担当者の声や、採用支援サービス「Recboo」運用実績をもとに制作されています。

今後も当社は、各種採用媒体の運用ノウハウや、生成AIを活用した採用支援手法の提供を通じて、企業の採用力向上に貢献してまいります。

資料の内容

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp016_form「ビズリーチ運用の教科書」

本資料では、ビズリーチ運用において成果を出すための具体的な手法を、約60ページにわたって解説しています。



＜例＞

こんな方におすすめ

- 返信率を高める配信タイミング- 開封率を向上させるタイトル設計- 面談化率を高めるスカウトメッセージの作成方法- データ（振り返りレポート）を活用した改善方法と注意点- ビズリーチを導入したが成果が出ていない企業- スカウト返信率・面談化率を改善したい人事担当者- ハイクラス人材の採用に課題を感じている企業- 今後ビズリーチの導入を検討している企業

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp016_form「ビズリーチ運用の教科書」

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/