【約60ページ】「ビズリーチ運用の教科書」を公開｜元ビズリーチ社員の知見とRecboo支援実績を元にノウハウを体系化
株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下当社）は、ハイクラス転職サイト「ビズリーチ」の運用ノウハウを体系化した資料「ビズリーチ運用の教科書」を公開いたしました。
ビズリーチを運用する上で重要となる、スカウト文面・ターゲット設計・配信タイミング・メッセージ設計・データ改善といった一連のプロセスを、再現性のある“勝ちパターン”として体系的に整理しています。
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「ビズリーチ運用の教科書」
資料制作の背景
近年、採用市場の変化に伴い、企業が候補者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングの活用が急速に広がっています。
その中でもビズリーチは、ハイクラス人材が多く登録する主要な媒体として、多くの企業に活用されています。一方で、運用次第で成果に大きな差が生まれる媒体でもあります。
そこで当社では、ビズリーチで成果を出すための考え方や、具体的なアクションを整理し、「ビズリーチ運用の教科書」としてまとめました。
当社に複数名所属する元ビズリーチ社員の知見をはじめ、実際の採用担当者の声や、採用支援サービス「Recboo」運用実績をもとに制作されています。
今後も当社は、各種採用媒体の運用ノウハウや、生成AIを活用した採用支援手法の提供を通じて、企業の採用力向上に貢献してまいります。
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「ビズリーチ運用の教科書」
資料の内容
本資料では、ビズリーチ運用において成果を出すための具体的な手法を、約60ページにわたって解説しています。
＜例＞
- 返信率を高める配信タイミング
- 開封率を向上させるタイトル設計
- 面談化率を高めるスカウトメッセージの作成方法
- データ（振り返りレポート）を活用した改善方法と注意点
こんな方におすすめ- ビズリーチを導入したが成果が出ていない企業
- スカウト返信率・面談化率を改善したい人事担当者
- ハイクラス人材の採用に課題を感じている企業
- 今後ビズリーチの導入を検討している企業
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「ビズリーチ運用の教科書」
▼本プレスリリースに関するお問い合わせ
取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。
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メールアドレス：info@knocklearn.com
社名：株式会社ノックラーン
所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階
代表取締役：福本 英
事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業
設立日：2022年3月14日
公式サイト：https://recboo.com/