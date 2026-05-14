MOTONE CUSTOMSから、トライアンフ ボンネビル用新感覚エアインテーク風アンダースタイリングキット

株式会社プロト適合はT100/T120 (16-25) SpeedTwin900 (16-25) Thruxton/R/RS (16-24)

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、日本正規輸入代理店であるMOTONE CUSTOMSのアンダースタイリングキット FORTYNINERの発売を開始いたしました。

ボンネビル用 新感覚エアインテーク風スタイリングキット「FORTYNINER(フォーティーナイナー)」

フォーミュラーカー「ロータス 49」のノーズコーンから着想を得たデザインが特徴。ブラック塗装仕上げの射出成形ABS樹脂製で、インテーク部分には質感を高めるアルミメッシュパネルを配置。今までにない斬新なデザインがレーシーかつクラシカルな雰囲気を演出します。

MOTONE CUSTOMS（モートーンカスタムズ）について

「Motone Customs / モートーン カスタムズ」は、2009年、英国ウェールズにて「Sam Wheeler / サム ウィーラー」によって立ち上げられました。

彼らの理念は至ってシンプルです。「Design Is Above(デザインが全てである)」そして「デザイン性に見合った品質を実現する」常にトライアンフ用のパーツとカスタムを考え、全ての時間を開発・設計に費やしています。

高圧ダイカスト、射出成型、CNC削り出しなど、可能な限りの高度生産技術を駆使し、ボンネビルにふさわしい上質な製品を生み出し続けています。

MOTONE CUSTOMS アンダースタイリングキット FORTYNINER ブラック

適合車種：T100/T120 (16-25) SpeedTwin900 (16-25) Thruxton/R/RS (16-24)

品番 ： MTE217

価格 ： \29,700税込

発売日： 発売中

株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（自社製ブレーキホース スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/