【新刊情報】保護ねこを預かり、新しい家族へと送り出すまでの時間。小さないのちと向き合う中で生まれる、やさしさと責任、そして別れと希望の物語。保護ねこ活動を描く絵本『ほごねこそつぎょうしき』発売。

株式会社 岩崎書店保護ねこ活動の取材から生まれた絵本

本書は、児童向けノンフィクション読み物『保護ねこ活動ねこかつ！ずっとのおうちが救えるいのち』の著者、高橋うららさんが、保護ねこカフェ・ねこかつでの保護ねこ活動の取材をした経験から、保護ねこを一時的に預かる「預かりボランティア」の目線で描いた絵本。

今回の絵本化のために、ねこかつでお世話になっている預かりボランティア宅へ改めて取材しました。

保護ねこを預かり、新しい家族へと送り出すまでの時間。小さないのちと向き合う中で生まれる、やさしさと責任、そして別れと希望を描く物語です。

監修は、ねこかつ代表の梅田達也さんが務めています。

巻末には、梅田達也さんによるメッセージ「ねこの一生は、かかわった人に左右される」収録。

この絵本を読んだみなさんには、「ねこを幸せにする人になってほしい！」 という願いをこめておくる絵本です。

子どもから大人まで、“いのちをつなぐこと”について考えるきっかけに。

＜預かりボランティア（あずかりさん）とは＞

飼い主のいない保護猫を、里親が見つかるまでの期間限定で自宅で一時的に飼育・ケアするボランティアのことです。

猫の健康管理や人慣れ（社会化）を助け、安心して過ごせる家庭環境を提供することで、殺処分を減らす重要な役割を担っています。

３匹の子猫が家にきた。保護された猫だから、「ほごねこ」っていうんだって。見つけた人が動物愛護センターに届けたのだという。動物愛護センターは、ひとりでは生きていけない猫を受け入れるところ。「子猫がじょうぶになって、人にも慣れて、どこかのお家にゆずりわたせるようになるまで家であずかることにしたの」とママが言った。

猫たちに新しい飼い主が見つかるまで一時的に預かり世話をする「ボランティア親子」の目線で描く物語。

●書誌情報

書名：ほごねこそつぎょうしき

作者：高橋うらら

画家：玉木たま

監修者：梅田達也（保護ねこカフェねこかつ代表）

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：A4変型判・36ページ

配本日：2026年5月15日

発売日：2026年5月19日

ISBN：978-4-265-83260-6

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10164901.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/N4oSo9_TWjo

●著者紹介

作： 高橋うらら（ たかはし・うらら）

東京都生まれ。慶應義塾大学卒業。日本児童文芸家協会理事長。命の大切さをテーマに児童向けノンフィクションを中心に執筆。『保護ねこ活動 ねこかつ！ ずっとのおうちが救えるいのち』 『 聴導犬こんちゃんがくれた勇気 難病のパートナーを支えて』（共に岩崎書店）、『夜の獣医さん 往診専門の動物病院』（講談社）、『おかえり！ アンジー 東日本大震災を生きぬいた犬の物語』『 まもりたい、この小さな命動物保護団体アークの物語』（共に集英社）など著書多数。

絵： 玉木たま (たまき・たま)

島根県出身、京都府在住。幼い頃より絵画やイラストに親しみ、水彩画やペン画などのアナログ表現を中心に制作。イラストレーターとして「 tama」名義でも活動し、『私の家、すごいんです。いきものやばいすみか図鑑』（西東社）のイラスト制作や、CDジャケットなどのビジュアル制作を手がける。本作が初の絵本作品となる。

監修： 梅田達也 （うめだ・たつや）

保護猫カフェねこかつ代表。埼玉県を中心に保護猫活動をしている。行政施設で殺処分される猫など行き場のない猫を保護し、保護猫の飼い主を募集する場として保護猫カフェを運営しながら、ほぼ毎週末、各地で譲渡会を開催。TNR 活動にも力を入れ、講習会も開いている。犬と猫の幸せを考えるウェブサイト「sippo」（朝日新聞デジタル）での執筆連載など、啓発活動にも力を注いでいる。『保護ねこ活動 ねこかつ！ ずっとのおうちが救えるいのち』（高橋うらら・著、岩崎書店）で、ねこかつの保護猫活動が児童向けノンフィクションとして書籍化された。

※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。

販売場所：全国書店、ネット書店 ほか